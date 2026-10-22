22 октября, 22:30Мэр Москвы
Собянин: в Коммунарке создадут открытое хранилище музеев России
В Коммунарке создадут открытое хранилище музеев России. Сергей Собянин дал старт строительству.
В прозрачных витринах разместят экспонаты, которые до этого хранились только в закрытых запасниках. Также в районе появятся суперколледж и современный спорткомплекс.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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