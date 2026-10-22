22 октября, 17:45Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал, как преобразились территории на западе Москвы
За два года на западе Москвы благоустроили пять крупных объектов. Об этом Сергей Собянин рассказал в личном блоге.
В 2025 году обновили три городские зоны, в 2026-м – еще две. Среди них – зеленая зона у станции метро "Молодежная", рядом с аллеей 11 Героев Саперов. Там заменили освещение и отремонтировали дорожки. Для занятий спортом оборудовали площадку с теплой раздевалкой и фитнес-станцию с тренажерами, а также установили столы для настольного тенниса. Кроме того, построили комплекс игровых площадок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.