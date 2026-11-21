Новый мост для пешеходов в центре столицы получил название "Репинский". Такое название выбрали москвичи, сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

В голосовании проекта "Активный гражданин" приняли участие более 223 тысяч человек. Мост открыли в сентябре. Он соединил участки Болотной набережной в единый пешеходный маршрут по правому берегу Москвы-реки. В темное время суток его опоры и перила украшает архитектурно-художественная подсветка.

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