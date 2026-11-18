Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению президента России. Во время встречи мэр сообщил, что реконструкцию 2-го Волоколамского путепровода над путями Рижского направления МЖД завершат в 2027 году.

С просьбой ускорить ремонт обратилась москвичка Татьяна Каталина. По ее словам, длительные работы создают неудобства для жителей. Путепроводу около 80 лет. Его не стали полностью перекрывать, чтобы сохранить движение транспорта.

Также предприниматель Лилия Прудковская попросила модернизировать канализационную насосную станцию "Поселок Фабрики имени 1 Мая" в Щербинке. Собянин сообщил, что помимо обновления станции, в поселке проложат новые инженерные сети.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

