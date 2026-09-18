Собянин: расширение улично-дорожной сети стимулирует развитие ТиНАО

Расширение улично-дорожной сети стимулирует развитие ТиНАО, заявил Сергей Собянин. В своем канале в MAX мэр отметил, что большая работа по интеграции новых территорий в единую транспортную систему Москвы идет с 2012 года.

Реализуются крупные проекты, такие как магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, и локальные, например строительство улиц и дорог в Троицке. Сейчас там продлевают Октябрьский проспект до пересечения с Калужским шоссе.

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