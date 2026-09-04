Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 07:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

Сергей Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

Собянин сообщил об отражении атаки уже 35 направлявшихся к Москве БПЛА

Собянин: более 13 тыс школьников посетили патриотические лагеря этим летом

Собянин: московские коммунальщики обновили пять школ в Донецке и Луганске

Собянин: открыто движение по новому участку Московского скоростного диаметра

Собянин сообщил о 548 летевших к Московскому региону БПЛА более чем за сутки

Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в победе во Второй мировой войне

Собянин: Москва обеспечила регионам России доступ к быстрой меддиагностике

Собянин: Московские ИИ-сервисы обрабатывают четверть всех медснимков в России

Собянин: марафон "Сила России" – проект для каждого жителя нашей страны

Сергей Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра от Севанской улицы до Павелецкого направления МЖД. Это часть проекта спрямления магистрали. Участок включает шесть инженерных сооружений вдоль железной дороги.

Общая протяженность нового участка со съездами составляет почти 5,5 километра. На отрезке построили тоннель под Бакинской улицей и пять эстакад-съездов. Движение организовано по двум полосам в каждом направлении, скорость ограничена до 60 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортдорогигородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийАнастасия Налетова

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика