Сергей Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра от Севанской улицы до Павелецкого направления МЖД. Это часть проекта спрямления магистрали. Участок включает шесть инженерных сооружений вдоль железной дороги.

Общая протяженность нового участка со съездами составляет почти 5,5 километра. На отрезке построили тоннель под Бакинской улицей и пять эстакад-съездов. Движение организовано по двум полосам в каждом направлении, скорость ограничена до 60 километров в час.

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