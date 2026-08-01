01 августа, 13:30Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о развитии программы реновации
Программе реновации в Москве исполнилось 9 лет. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам мэра, за это время программа стала одним из драйверов развития строительной отрасли. При возведении новых домов используются отечественные материалы и оборудование, которые поставляют предприятия более чем из 15 регионов России.
За время реализации программы в эксплуатацию ввели более 500 жилых комплексов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.