Сергей Собянин рассказал о развитии программы реновации

Программе реновации в Москве исполнилось 9 лет. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, за это время программа стала одним из драйверов развития строительной отрасли. При возведении новых домов используются отечественные материалы и оборудование, которые поставляют предприятия более чем из 15 регионов России.

За время реализации программы в эксплуатацию ввели более 500 жилых комплексов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.