Сергей Собянин поздравил режиссера Никиту Михалкова с днем рождения

Сергей Собянин поздравил кинорежиссера Никиту Михалкова с днем рождения. В телеграмме мэр отметил, что его фильмы и актерские работы полюбились миллионам зрителей и получили признание за рубежом.

Также Собянин подчеркнул, что созданная режиссером "Мастерская "12" Никиты Михалкова" стала ярким явлением театральной жизни Москвы. Спектакли труппы с большим успехом проходят в столице и других городах России.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. На его счету более 30 фильмов и свыше 50 актерских ролей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.