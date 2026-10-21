21 октября, 15:15Мэр Москвы
Собянин: в Москве будет открыт Дворец ветеранов СВО
До конца 2027 года завершится комплексная реконструкция Дворца ветеранов СВО. Работы осмотрел Сергей Собянин.
Специалисты приводят в порядок два трехэтажных корпуса. Там разместятся Единый центр поддержки и филиал фонда "Защитники Отечества". В центре будет Школа ходьбы с программами обучения и восстановления навыков передвижения. Кроме того, предусмотрены просторные залы лечебной физкультуры, а также кабинеты физиотерапии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.