Собянин: в Москве создается Дворец ветеранов специальной военной операции

До конца 2027 года завершится комплексная реконструкция Дворца ветеранов СВО. Работы осмотрел Сергей Собянин.

Специалисты приводят в порядок два трехэтажных корпуса. Там разместятся Единый центр поддержки и филиал фонда "Защитники Отечества". В центре будет Школа ходьбы с программами обучения и восстановления навыков передвижения. Кроме того, предусмотрены просторные залы лечебной физкультуры, а также кабинеты физиотерапии.

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