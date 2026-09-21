21 сентября, 09:15Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 сентября
Наиболее плотное движение 21 сентября наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля. Об этом сообщил ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.
Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.
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