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21 сентября, 07:30

Транспорт

Средний размер выплат по ОСАГО может увеличиться на 8–10%

Средний размер выплат по ОСАГО может увеличиться на 8–10%

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Средний размер выплат по ОСАГО может увеличиться на 8–10% после введения новых справочников для расчета стоимости ремонта.

Российский союз автостраховщиков сообщил, что с 19 сентября в расчетах применяются обновленные данные, а средняя стоимость деталей выросла на 8% по сравнению с предыдущей версией.

Наиболее заметное подорожание запчастей, примерно на 13%, зафиксировали для автомобилей Toyota, Mitsubishi и Honda. Детали для Kia, Daewoo и Chery подорожали примерно на 4,5%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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