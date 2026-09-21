Средний размер выплат по ОСАГО может увеличиться на 8–10% после введения новых справочников для расчета стоимости ремонта.

Российский союз автостраховщиков сообщил, что с 19 сентября в расчетах применяются обновленные данные, а средняя стоимость деталей выросла на 8% по сравнению с предыдущей версией.

Наиболее заметное подорожание запчастей, примерно на 13%, зафиксировали для автомобилей Toyota, Mitsubishi и Honda. Детали для Kia, Daewoo и Chery подорожали примерно на 4,5%.

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