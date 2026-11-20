Российские дзюдоисты завоевали две золотые медали на юниорском чемпионате мира в Ташкенте. Серебряную медаль завоевал Валерий Козлов. На этом чемпионате мира российские спортсмены выступают под национальным флагом и с гимном.

Хоккеист Кирилл Капризов отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари". Российский нападающий "Миннесоты" поучаствовал в первой результативной атаке команды в начале первого периода. Сейчас он занимает третье место в списке лучших бомбардиров текущего сезона.

Теннисист Александр Зверев обыграл француза Артюра Фиса в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 и продлилась 1 час 40 минут. Зверев одержал три победы в трех матчах.

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