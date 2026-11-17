Более 800 спортсменов из регионов России и стран СНГ приняли участие в спортивно-патриотическом фестивале "Победить и вернуться" в столичной Академии спорта "Динамо". Событие посвящено памяти сотрудников ФСБ и прошло при поддержке международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

В программу вошли соревнования по всестилевому каратэ и кобудо. На одной площадке встретились представители разных направлений боевых искусств. Участники фестиваля также пообщались с ветеранами, которые рассказали о своем опыте и подвигах.

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