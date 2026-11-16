В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут бесплатно посещать тренировки на городских площадках. На ВДНХ 16 ноября организуют занятия по зумбе, а на дворовых и парковых территориях можно будет заниматься фитнесом.

Также тренировки пройдут в спортивных секциях: в клубе "Красный октябрь" состоятся занятия по футболу, в спортивной зоне Мосгорспорта "Экран" по фитнесу, а в клубе "На Лодочной" по настольному теннису.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.