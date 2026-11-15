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15 ноября, 11:45

Спорт

Интерес к боевым искусствам среди детей растет в Москве

Интерес к боевым искусствам среди детей растет в Москве

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В Москве растет интерес к боевым искусствам среди детей. На тренировке по карате на Алтуфьевском шоссе юные спортсмены учатся ставить удар и побеждать в спаррингах, а также преодолевать себя.

Старший тренер клуба Александр Глядяев отметил, что без трудолюбия и дисциплины не получится достичь высот и освоить технику каратэ. По его словам, если в детском возрасте не научить детей добиваться поставленных целей, во взрослом возрасте эти качества будет сложнее привить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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