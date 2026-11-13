Москвичи стали чаще заниматься боулингом

Москвичи стали чаще увлекаться боулингом. Многие приходят в клубы ради отдыха с друзьями, а затем начинают заниматься этим видом спорта профессионально и готовиться к соревнованиям.

В 2019 году организовали Студенческую спортивную лигу боулинга. Также планируют проводить соревнования для незрячих спортсменов. Российская юниорская сборная уже участвует в международных турнирах, в том числе в соревнованиях в Малайзии.

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