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11 ноября, 06:45

Общество

Россияне стали покупать спортивное питание в пять раз чаще

Россияне стали покупать спортивное питание в пять раз чаще

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Покупки спортивного питания в России выросли в пять раз. Рост интереса связывают с популярностью здорового образа жизни и вниманием покупателей к составу продуктов, рациону и количеству белка.

Спортивное питание перестало быть атрибутом только профессионального спорта и стало дополнением к обычному рациону. Особенно востребованными такие продукты могут быть у людей, которые много времени проводят на работе или учебе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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