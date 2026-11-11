Россияне стали покупать спортивное питание в пять раз чаще

Покупки спортивного питания в России выросли в пять раз. Рост интереса связывают с популярностью здорового образа жизни и вниманием покупателей к составу продуктов, рациону и количеству белка.

Спортивное питание перестало быть атрибутом только профессионального спорта и стало дополнением к обычному рациону. Особенно востребованными такие продукты могут быть у людей, которые много времени проводят на работе или учебе.

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