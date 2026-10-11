Фитнес-эксперт Каневский рассказал, есть ли смысл покупать протеиновые продукты

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, есть ли смысл покупать продукты, обогащенные протеином.



Еще каких-то 25 лет назад любой вид спортивного питания, включая порошковый протеин, можно было купить исключено в специализированных магазинах, о нахождении которых знали только тренеры и атлеты. Прошло не так много времени, и теперь приобрести креатин, аминокислоты, гейнер, протеин и другие виды такой продукции можно не только в супермаркете, но и на АЗС, и даже в парфюмерных магазинах.

Почему так получилось? Появилась мода на здоровый образ жизни, что дало серьезный толчок к развитию отрасли правильного питания. Потребителю стали предлагать не просто спортивный рацион, но и продукты, обогащенные разными полезными добавками, задача которых – помогать худеть, набирать мышечную массу и развивать другие физиологические качества.

Но так ли необходимы такие товары в нашем рационе или мы переплачиваем за маркетинговый ход – разберем в этом материале.

Сразу хочу обратить внимание, что максимальной эксплуатации подвергается именно протеин (белок). Это единственный вид макронутриентов (белки, жиры, углеводы), который даже в избытке не превращается в подкожный жир. Поэтому его рекомендуют тем, кто хочет набрать мышечную массу и ищет замену сладким продуктам, например, в виде протеиновых батончиков, печенья, суфле и так далее. При этом на рынке есть протеиновые сосиски, сыры и даже газировка.

Но есть ли необходимость покупать такую еду? Чтобы ответить на этот вопрос, я решил попробовать ряд похожей продукции, чтобы оценить не только ее вкусовые качества и реальную пользу для результата, но и ценообразование.

Протеиновые сосиски

Когда я увидел их в магазине, сначала подумал, что это сосиски из соевого белка, который часто используют для увеличения количества протеина в продукте. Но оказалось, что в составе мясо кур (нет уточнения, красное или белое), большое количество специй и никакой сои, сахара и крахмала. При этом в 100 граммах продукта содержится 18 граммов белка, 10 граммов жиров и всего 3 грамма углеводов. То есть состав вполне правильный и полезный, с низким содержанием углеводов и жиров, в отличие от большинства обычных сосисок.



Но что тогда не так? Во-первых, цена в 350 рублей за 240 граммов, что в среднем дороже обычных сосисок. Во-вторых, вкусовые свойства: из-за отсутствия крахмала, сахара и других ингредиентов протеиновые сосиски практически не имеют вкуса – то есть не получаешь удовольствия от приема пищи. Тогда возникает вопрос: а зачем они нужны? С точки зрения психологии для "успокоения совести", когда вроде ешь что-то вредное, но без последствий для фигуры.

Протеиновая газировка

Совершенно новый продукт, который не является аналогом энергетического напитка. Это именно газировка с протеином, хотя кофеин в нее добавляют. При этом белка в напитке на 0,33 миллилитра всего 10 граммов – не так уж и много.

Тогда для чего нужен напиток? Как утверждает производитель, данная продукция – прекрасный способ добрать белок в течение дня, параллельно получая заряд бодрости за счет кофеина. Звучит красиво, но я слабо себе представляю, что 10 граммов белка могут дополнить рацион у человека, который регулярно и правильно питается.

Другими словами, протеиновая газировка является маркетинговым ходом, задача которого – увеличить продажи и привлечь внимание. Средняя стоимость напитка составляет примерно 140 рублей.

Протеиновая сгущенка

Продукт, который рекомендуют как альтернативу классике, с меньшим содержанием жиров и углеводов. При этом калорийность сгущенки может сильно разниться в зависимости от производителя.

Есть варианты сгущенки, где на 100 граммов может быть 50 граммов углеводов, так и варианты, где углеводов всего 1,5 грамма. Здесь важно понять, что у разных производителей совершенно различные составы продукта, с ингредиентами, задача которых – снизить калорийность. В результате каждая сгущенка будет сильно отличаться по вкусовым качествам.

Придется провести дегустацию, чтобы подобрать вариант, который придется по вкусу именно вам. Разброс цен тоже значительный, примерно от 200 до 700 рублей.

Протеиновые чипсы

Достаточно популярный вариант продукции, который, как правило, делают не из картофеля, а из рисовой или кукурузной муки. Калорийность хоть и снижается, но все равно остается достаточно высокой: в среднем 50 граммов углеводов на 100 граммов продукта.

Белка в таких чипсах может быть существенно больше, от 15 до 40 граммов. Но из-за большого количества углеводов увлекаться такими чипсами точно не стоит. Средняя цена упаковки весом 50 граммов составляет 100 рублей.

Правда, есть производители, которые делают чипсы из подготовленного коллагенового белка, который получают из животного сырья. По сути, это мясные снеки, с очень большим количеством протеина – 75 граммов на 100 граммов продукта. Стоимость таких чипсов достаточно высокая: одна упаковка весом 30 граммов обойдется в 250 рублей.

Если проанализировать все вышесказанное, несложно сделать вывод, что нет серьезной необходимости покупать продукты, обогащенные протеином, с тем расчетом, что такая продукция будет полезнее для результата. Скорее, наоборот, если внимательно не изучать состав на упаковке, результат может быть обратным. Другими словами, попробовать что-то новое можно, но увлекаться я бы все-таки не советовал.

