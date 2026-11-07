Посетитель фитнес-клуба опубликовал снимок другого клиента с насмешками

Посетитель фитнес-клуба тайно сфотографировал другого клиента и опубликовал снимок в соцсетях с насмешливыми комментариями. Публикация вызвала общественный резонанс и вскоре была удалена.

Мужчина, попавший на фотографию, рассказал, что подобные случаи могут отпугнуть от занятий спортом людей, которые только начинают ходить в зал. При этом в правилах клуба нет ограничений по форме одежды.

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