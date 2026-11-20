20 ноября, 01:10Спорт
"Новости дня": в Мнёвниковской пойме началось строительство нового Дворца спорта
В районе Хорошёво-Мнёвники начали строить новый Дворец спорта. Под одной крышей объединят несколько спортивных направлений.
В здании оборудуют две ледовые арены с трибунами для зрителей, большой гимнастический зал, зоны для единоборств и тренажерный зал. На крыше разобьют зеленый сад, а вокруг комплекса обустроят сквер.
Завершить строительство планируют в 2028 году. Об этом – в программе "Новости дня".