Собянин: координаторы больниц решили более 530 тысяч немедицинских запросов

За пять лет социальные координаторы и психологи решили свыше 530 тысяч немедицинских вопросов и помогли более чем 280 тысячам пациентов больниц. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, чтобы получить помощь, не нужно писать никаких заявлений. Достаточно обратиться к лечащему врачу или к одному из 150 социальных координаторов, которые работают во взрослых и детских стационарах.

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