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20 сентября, 20:30

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Площадь парка "Остров мечты" увеличилась на 200 тыс квадратных метров

Площадь парка "Остров мечты" увеличилась на 200 тыс квадратных метров

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Площадь парка "Остров мечты" увеличилась на 200 тысяч квадратных метров после открытия пяти новых тематических зон. Сейчас общая площадь комплекса превышает 800 тысяч квадратных метров, а количество аттракционов достигло более 60.

В новых зонах гости могут посетить экстремальные аттракционы, интерактивные пространства и прогулочную территорию у воды. Уличная часть парка будет работать до октября, а в следующем году здесь планируют открыть скоростные горки "Легенда вершин".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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