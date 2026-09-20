Площадь парка "Остров мечты" увеличилась на 200 тыс квадратных метров

Площадь парка "Остров мечты" увеличилась на 200 тысяч квадратных метров после открытия пяти новых тематических зон. Сейчас общая площадь комплекса превышает 800 тысяч квадратных метров, а количество аттракционов достигло более 60.

В новых зонах гости могут посетить экстремальные аттракционы, интерактивные пространства и прогулочную территорию у воды. Уличная часть парка будет работать до октября, а в следующем году здесь планируют открыть скоростные горки "Легенда вершин".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.