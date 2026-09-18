Священник рассказал о сохранности мощей святителя Спиридона Тримифунтского

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского полностью сохранились с IV века. Об этом рассказал священник, настоятель Серафимовского храма поселка Уваровка Можайского района Ярослав Евдокимов.

Он отметил, что температура мощей составляет 36,6 градуса. По словам священника, православные поклоняются Богу, а мощи святых почитают, прикладываясь к ним губами, лбом или щекой.

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