18 сентября, 19:30Общество
Священник рассказал о сохранности мощей святителя Спиридона Тримифунтского
Мощи святителя Спиридона Тримифунтского полностью сохранились с IV века. Об этом рассказал священник, настоятель Серафимовского храма поселка Уваровка Можайского района Ярослав Евдокимов.
Он отметил, что температура мощей составляет 36,6 градуса. По словам священника, православные поклоняются Богу, а мощи святых почитают, прикладываясь к ним губами, лбом или щекой.
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