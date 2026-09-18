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18 сентября, 19:30

Общество

Священник рассказал о сохранности мощей святителя Спиридона Тримифунтского

Священник рассказал о сохранности мощей святителя Спиридона Тримифунтского

Самое большое количество паломников к мощам Спиридона в Москве ожидают в выходные

Почти 140 тысяч верующих поклонились мощам Спиридона за три дня в Москве

Паломники выстроились в очередь к мощам святителя Спиридона до парка "Музеон"

Среднее время ожидания в очереди к мощам Спиридона достигло 7 часов в Москве

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Паломники начали собираться у храма Христа Спасителя в 04:00 18 сентября

Около 90 тыс человек поклонились мощам Спиридона Тримифунтского

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского полностью сохранились с IV века. Об этом рассказал священник, настоятель Серафимовского храма поселка Уваровка Можайского района Ярослав Евдокимов.

Он отметил, что температура мощей составляет 36,6 градуса. По словам священника, православные поклоняются Богу, а мощи святых почитают, прикладываясь к ним губами, лбом или щекой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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