В комплексе городского хозяйства заявили, что дефицита бензина в Москве нет

Дефицита бензина в Москве нет, заявили в комплексе городского хозяйства столицы. Нефтепродукты поставляются в город в штатном режиме. Все автозаправочные станции работают без перебоев, очередей на них не наблюдается.

Водители подтвердили, что проблем с топливом нет. Некоторые москвичи отметили, что заправляются без ограничений и не видят ажиотажа на АЗС. Горожане также сообщили, что не наблюдают больших очередей на заправках в столице.

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