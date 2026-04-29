Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 15:29

Город

В Москве обновили деревянный настил возле памятника Петру I

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты обновили деревянный настил около памятника "В ознаменование 300-летия российского флота" императору Петру I в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Провели работы по замене деревянного настила на площадке у основания памятника Петру I, который был установлен в 1997 году на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, решение о ремонте было принято из-за износа старого настила, который частично утратил прочность покрытия из-за погодных условий. В рамках работ специалисты заменили деревянные лаги, обработали брус защитным составом и отремонтировали перильные ограждения.

Всего сотрудники коммунальных служб заменили деревянное покрытие на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В работах была задействована спецтехника.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении монтажа отреставрированных декораций крестов главного купола и четырех звонниц храма Христа Спасителя. Всего специалисты демонтировали около 500 разных накладных декораций из литой бронзы. Вес каждой составлял в среднем 20 килограммов. При этом элементы главного креста весят до 50 килограммов.

"Новости дня": реконструкцию Симоновской и Крутицкой набережных завершат в 2027 году

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика