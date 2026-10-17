Пресс-секретаря Белого дома уволили через пять дней после назначения

Пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарию уволили через пять дней после назначения. Одной из возможных причин стал ее первый брифинг, который состоялся 12 октября и продлился всего 14 минут.

Как пишет The Wall Street Journal, у Закарии не было значительного опыта работы в сфере правительственных коммуникаций. До назначения она выступала в качестве комментатора на кабельных новостных каналах, чем привлекла внимание президента США Дональда Трампа.

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