В Сети раскритиковали первый после переезда публичный выход принца Гарри и Меган Маркл

В Сети раскритиковали первый совместный публичный выход принца Гарри и Меган Маркл после возвращения в Великобританию. Как обстоят дела у опальных представителей королевской семьи на родине, расскажет Москва 24.

"Это все отчаяние"

Фото: legion-media.com/BACKGRID/Zak Hussein

Принц Гарри и Меган Маркл совершили первый совместный публичный выход после возвращения в Великобританию из США, где они жили последние 6 лет. Пара посетила несколько благотворительных мероприятий в Ноттингеме, где пообщалась с местными жителями и сделала совместные фото. Меган поделилась кадрами в своих соцсетях, причем, судя по видео, публика благосклонно приняла герцогов Сассекских – звучали овации, паре подарили букеты, открытки и воздушные шары.

Причем, по данным издания People, Маркл сказала одному из поклонников: "Как же здорово вернуться".

Однако пользователи Сети вновь раскритиковали пару: их заподозрили в неискренности и отметили якобы излишне эмоциональное поведение Меган, некоторые даже заявили, что она "переигрывает". К тому же в комментариях супругам припомнили их скандальный отъезд в США и конфликт с королевской семьей.

"Они умирают от желания оказаться в центре внимания", "является ли толпа, пришедшая на мероприятие, оплачиваемыми актерами?", "это все отчаяние... <...> Мы такие милые... Мы любим Британию... Мы любим британский народ... Пожалуйста, любите нас... Фу!", "у людей короткая память. Их должны освистать после того, через что они заставили пройти нашу королеву Елизавету II", "играет роль, с обожанием смотрит на Гарри, визжит от восторга при виде всех и вся. Фальшивая улыбка. Плохая актерская игра", – высказались комментаторы.

"Жалкое зрелище"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/aseverofficial

Герцоги Сассекские и без того часто подвергаются нападкам в Сети, ситуацию не изменило и их возвращение в Великобританию. Напротив, к паре приковано повышенное внимание. В частности, Меган высмеяли в соцсетях за совет по приему гостей в конце сентября. В аккаунте своего лайфстайл-бренда As Ever Маркл порекомендовала завершить основные приготовления до прихода посетителей, оставив лишь одно незавершенное, но простое дело. По ее словам, хозяин дома успеет его закончить, пока прибывшие будут осваиваться.

Такой совет показался пользователям слишком очевидным. В комментариях юзеры стали иронизировать, что следующими рекомендациями от экс-актрисы будет открыть дверь гостям или подать еду на тарелке.

В августе британский ведущий Кевин О’Салливан в эфире TalkTV осудил пару за "несерьезное" поведение. Поводом стали фото и видео со дня рождения Маркл. Телеведущий выразил мнение, что родители двоих детей выглядят нелепо.





Кевин О’Салливан телеведущий Это жалкое зрелище: наблюдать за парой среднего возраста – ему 41, ей 45, – которые, по сути, просто танцуют и смотрят в небо.

О’Салливан также добавил, что Меган как актриса не представляет ценности для индустрии развлечений и ее "бренд" без принца Гарри ничего не стоит.

Возвращение домой

Герцоги Сассекские сложили с себя официальные полномочия и переехали в США из-за конфликта с королевской семьей в 2020-м. Впоследствии отношения принца Гарри и его супруги с членами правящей семьи только ухудшались – из-за публичных откровений пары в интервью Опре Уинфри в 2021-м, а также мемуаров принца Гарри "Запасной", которые вышли в 2023-м.

Однако в августе 2026-го герцоги Сассекские вместе с детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, вернулись в Великобританию. При этом инсайдеры отмечали, что переезд семьи может быть временным: на период от 6 месяцев до нескольких лет.

Карл III опубликовал письмо на фоне широкого общественного резонанса вокруг известия о возвращении Гарри и Меган. Король Великобритании уточнил, что статус супругов после переезда на родину не изменился – они по-прежнему не будут выполнять официальные функции членов королевской семьи.

"Их положение аналогично положению частных лиц, имеющих коммерческие и благотворительные интересы", – было указано в тексте.

При этом ранее сообщалось, что Карл III поддержал возвращение младшего сына и снохи, правда, неофициально. По мнению монарха, королевской семье необходимо сохранить единство.

Однако говорить о потеплении в отношениях родственников преждевременно: королевский эксперт Том Сайкс

предположил, что Сассекские не станут извиняться перед наследником британского престола принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон.