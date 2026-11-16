Владимир Путин поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой на итоговом турнире WTA в одиночном разряде. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что своей яркой и убедительной победой спортсменка продолжила традиции отечественной теннисной школы. Также глава государства пожелал Андреевой новых успешных стартов.

Мирра Андреева стала первой представительницей России за последние 22 года, завоевавшей этот титул. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.