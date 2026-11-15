Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретятся в Шэньчжэне 19 ноября

В Шэньчжэне 19 ноября состоится трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Договоренность о переговорах уже достигнута, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Встреча пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Это будут первые в истории трехсторонние переговоры лидеров России, Китая и США.

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