В Москве открылся интерактивный павильон "Дом финансовой грамотности"

На Биржевой площади в Москве начал работу арт-павильон "Дом финансовой грамотности". Посетители в игровой форме смогут освоить навыки управления личными финансами.

Пространство организовано департаментом финансов Москвы и Центром финансовой грамотности в рамках городского проекта "Лето в Москве". Павильон работает ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

