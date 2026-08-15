На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль "Вкусы России"

На ВДНХ начал работу гастрономический фестиваль "Вкусы России". В ярмарке участвуют более 75 регионов. Там представлено свыше 5000 товаров от 400 производителей.

Руководитель фестиваля Анастасия Круглова отметила, что на фестивале представлены крафтовые небольшие производства, продукцию которых не встретишь в обычных супермаркетах. Гости могут попробовать коломенские калачи, карельскую ряпушку, уральское варенье из одуванчиков и другие продукты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

