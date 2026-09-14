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14 сентября, 14:15

Экономика

Песков заявил о сохранении запрета экспорта нефтепродуктов до насыщения внутреннего рынка

Песков заявил о сохранении запрета экспорта нефтепродуктов до насыщения внутреннего рынка

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Запрет на экспорт нефтепродуктов из России будет действовать до тех пор, пока внутренний рынок страны не будет насыщен. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что ситуация на мировых нефтяных рынках стремительно ухудшается на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, это вызывает обеспокоенность мировой экономики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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