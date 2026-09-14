Песков заявил о сохранении запрета экспорта нефтепродуктов до насыщения внутреннего рынка

Запрет на экспорт нефтепродуктов из России будет действовать до тех пор, пока внутренний рынок страны не будет насыщен. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что ситуация на мировых нефтяных рынках стремительно ухудшается на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, это вызывает обеспокоенность мировой экономики.

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