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12 октября, 15:15

Политика

Песков заявил, что перемирие нужно Украине не для проведения выборов

Песков заявил, что перемирие нужно Украине не для проведения выборов

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Украине нужно 60-дневное перемирие не для проведения выборов, а для подготовки к продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности организовать выборы при условии прекращения огня на 60 дней. По словам Пескова, Москва выступает за долгосрочный мир и готова делать все возможное для его достижения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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