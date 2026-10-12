Песков заявил, что перемирие нужно Украине не для проведения выборов

Украине нужно 60-дневное перемирие не для проведения выборов, а для подготовки к продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности организовать выборы при условии прекращения огня на 60 дней. По словам Пескова, Москва выступает за долгосрочный мир и готова делать все возможное для его достижения.

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