12 октября, 15:15Политика
Песков заявил, что перемирие нужно Украине не для проведения выборов
Украине нужно 60-дневное перемирие не для проведения выборов, а для подготовки к продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности организовать выборы при условии прекращения огня на 60 дней. По словам Пескова, Москва выступает за долгосрочный мир и готова делать все возможное для его достижения.
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