Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной проходит в Москве

В Москве проходит церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, скончавшейся 7 ноября в возрасте 88 лет. Траурное мероприятие организовали в Храме Воскресения Словущего.

На церемонию пришли поклонники и представители творческого сообщества. Певец и композитор Игорь Наджиев отметил, что фильмы Василия Шукшина, в которых снималась актриса, будут продолжать жить и оставаться любимыми зрителями.

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