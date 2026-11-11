Минтруд РФ напомнил о включении ухода за пожилыми старше 80 лет в трудовой стаж

Период ухода за пожилыми родственниками старше 80 лет могут включить в трудовой стаж. Об этом сообщили в Минтруде РФ.

За каждый полный год ухода начислят один год стажа и пенсионный коэффициент 1,8. Для этого необходимо подать заявление в территориальный орган Социального фонда России. К нему нужно приложить согласие человека, за которым осуществляется уход, с указанием даты его начала.

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