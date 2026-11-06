Московские предприниматели выступили против водительских прав для курьеров на СИМ

Московские предприниматели выступили против введения водительских прав для курьеров на электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. По их мнению, это приведет к удорожанию и замедлению доставки.

Ранее в Дептрансе предложили приравнять мощную электротехнику к мопедам. В таком случае курьерам потребуется водительское удостоверение категории "М". Новые правила могут коснуться электровелосипедов и самокатов с двигателями мощностью от 250 ватт до 4 киловатт.

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