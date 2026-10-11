11 октября, 13:15Мэр Москвы
Собянин: в "Лужниках" создан беговой маршрут вокруг Большой спортивной арены
В "Лужниках" продолжают создавать пространства для занятий спортом и прогулок. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в MAX.
Вокруг Большой спортивной арены проложили беговой маршрут протяженностью 1,1 километра. На дорожке предусмотрены специальное покрытие и разметка.
На Лужнецкой набережной в рамках проекта "Мой спортивный район" проводят бесплатные тренировки по бегу. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.