Собянин: в "Лужниках" создан беговой маршрут вокруг Большой спортивной арены

В "Лужниках" продолжают создавать пространства для занятий спортом и прогулок. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в MAX.

Вокруг Большой спортивной арены проложили беговой маршрут протяженностью 1,1 километра. На дорожке предусмотрены специальное покрытие и разметка.

На Лужнецкой набережной в рамках проекта "Мой спортивный район" проводят бесплатные тренировки по бегу. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.