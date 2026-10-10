В Госдуму внесли проект об иностранных водительских правах у россиян

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому иностранные водительские удостоверения граждан, постоянно проживающих за границей, считаются недействительными через год после их въезда в страну.

Ограничение будет применяться, если гражданин провел в России не менее 183 календарных дней в течение 12 подряд идущих месяцев. Отсчет ведется с каждого фактического въезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.