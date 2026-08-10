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10 августа, 11:45

Мэр Москвы

Собянин: студенты колледжей Москвы проходят практику в ведущих компаниях

Собянин: студенты колледжей Москвы проходят практику в ведущих компаниях

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Свыше 90 тысяч студентов колледжей прошли практику в столичных компаниях. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

Под руководством наставников ребята осваивали современное оборудование, знакомились с технологическими процессами и участвовали в решении реальных производственных задач.

Сейчас у столичных колледжей почти 4 тысячи предприятий-партнеров. Более 1,5 тысячи студентов промышленных специальностей прошли практику в филиале Объединенной двигателестроительной корпорации. Еще более тысячи студентов стажировались в столичных центрах госуслуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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