"Новости дня": ситуационный центр Градостроительного комплекса Москвы заработал в столице

Ситуационный центр Градостроительного комплекса Москвы открылся в столице. Там разместились службы мониторинга всех строительных объектов города. Операторы в режиме реального времени держат на контроле более 1,5 тысяч строек – от жилых домов до социальных объектов. Они видят темпы работ, количество рабочих и движение техники.

Центр открыл Сергей Собянин. Мэр также вручил награды лауреатам конкурса лучших строительных проектов 2025 года. Главный приз получил Национальный космический центр имени первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой

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