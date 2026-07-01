01 июля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полицейские задержали мужчину за убийство в 2002 году
Столичные полицейские задержали предполагаемого убийцу, который скрывался больше 20 лет. По версии следствия, в 2002 году мужчина устроил драку в подземном переходе метро и забил своего противника до смерти.
После совершения преступления фигурант на время уехал и получил новый паспорт. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативники установили личность подозреваемого.
Подробнее – в программе "Московский патруль".