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Новости

01 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину за убийство в 2002 году

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину за убийство в 2002 году

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Столичные полицейские задержали предполагаемого убийцу, который скрывался больше 20 лет. По версии следствия, в 2002 году мужчина устроил драку в подземном переходе метро и забил своего противника до смерти.

После совершения преступления фигурант на время уехал и получил новый паспорт. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативники установили личность подозреваемого.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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