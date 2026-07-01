"Московский патруль": полицейские задержали мужчину за убийство в 2002 году

Столичные полицейские задержали предполагаемого убийцу, который скрывался больше 20 лет. По версии следствия, в 2002 году мужчина устроил драку в подземном переходе метро и забил своего противника до смерти.

После совершения преступления фигурант на время уехал и получил новый паспорт. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативники установили личность подозреваемого.

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