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22 июня, 12:00

Происшествия

Новости мира: лесные пожары произошли на западе США

Новости мира: лесные пожары произошли на западе США

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Несколько масштабных лесных пожаров охватили запад США. Причиной стали жара и сильный ветер. В штате Юта эвакуировали небольшой город рядом с Солт‑Лейк‑Сити, а также жителей близлежащих ранчо. Там огонь охватил почти 9 тысяч гектаров. Пожарным пришлось местами специально выжигать траву, чтобы остановить пламя.

Сильнейший шторм накрыл крупнейший город на западе Казахстана – Актобе. Стихия обрушилась буквально за считанные минуты. Местным жителям пришлось спешно искать укрытие в ближайших зданиях. Ураганный ветер до 30 метров в секунду срывал части кровли, обрывал провода и валил деревья. Без света остались почти 200 домов. Повреждены десятки автомобилей. Сейчас в городе снова объявлено штормовое предупреждение – ожидаются гроза, ливень, град и сильный ветер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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