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Новости

Новости

21 июня, 13:45

Происшествия

Новости мира: в Лос-Анджелесе ввели режим ЧС из-за крупного пожара на складе

Новости мира: в Лос-Анджелесе ввели режим ЧС из-за крупного пожара на складе

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В Лос-Анджелесе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара на складе замороженных продуктов. Несмотря на усилия спасателей, тление продолжается, в результате чего густой дым накрыл часть города. Черный шлейф виден за километры, власти предупредили жителей об опасности для здоровья.

В афинском Акрополе завершили реставрацию Парфенона и показали его в первозданном виде впервые за 220 лет. В пустовавшие ниши западной части храма установили два новых мраморных блока. Это один из самых сложных проектов памятников эпохи высокой классики. Теперь туристы впервые за несколько поколений могут увидеть легендарный храм почти таким, каким его задумывали древние греки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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