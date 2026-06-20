Новости мира: более 1,5 тыс туристов эвакуировали из отеля в Доминикане

Из-за сильного пожара из отеля в Доминикане эвакуировали более полутора тысяч туристов. 46-летняя туристка из Италии погибла. Огонь вспыхнул в вестибюле и быстро охватил большую часть здания. Причины возгорания устанавливаются.

Пожар уничтожил церковь 174 года в Нью-Йорке. Здание получило серьезные повреждения, его придется снести. Потеря стала ударом для местных жителей. Церковь была включена в Национальный реестр исторических мест США. Причины пожара расследуются.

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