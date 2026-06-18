Новости мира: в Лос-Анджелесе загорелся склад, на котором хранились солнечные батареи

В Лос-Анджелесе загорелся склад, на котором хранились солнечные батареи. Пожар произошел на крыше здания. Окрестные районы затянуло едким дымом. Местных жителей призывают по возможности не выходить из домов. В тушении пожара участвуют два вертолета. В департаменте полиции Лос-Анджелеса объявили режим тактической тревоги.

Полиция Вьетнама арестовала 10 человек, которые промышляли похищением кошек. Преступники отлавливали домашних животных и продавали их производителям контрафактных пищевых продуктов. Спасти удалось более 400 кошек. Теперь им подыскивают хозяев. Похитителям теперь грозят серьезные тюремные сроки.

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