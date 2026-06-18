18 июня, 10:45Происшествия
Новости регионов: улицы Владикавказа затопило после сильного ливня
Во Владикавказе после сильного ливня подтопило несколько улиц. За час в городе выпала почти трехмесячная норма осадков. Движение общественного транспорта временно приостановили.
На юге России спасатели продолжают укреплять поврежденную дамбу на реке Кубань. В Крымском районе произошло ее разрушение из-за наводнения. Сейчас специалисты укрепляют разрушенный участок. В работах задействованы около 70 человек и 16 единиц техники. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.
В Санкт-Петербурге задержан водитель, врезавшийся в кофейный киоск. Он не справился с управлением, выехал на тротуар и столкнулся с торговой точкой рядом со станцией метро "Новочеркасская". После аварии мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии.
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