Новости регионов: улицы Владикавказа затопило после сильного ливня

Во Владикавказе после сильного ливня подтопило несколько улиц. За час в городе выпала почти трехмесячная норма осадков. Движение общественного транспорта временно приостановили.

На юге России спасатели продолжают укреплять поврежденную дамбу на реке Кубань. В Крымском районе произошло ее разрушение из-за наводнения. Сейчас специалисты укрепляют разрушенный участок. В работах задействованы около 70 человек и 16 единиц техники. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

В Санкт-Петербурге задержан водитель, врезавшийся в кофейный киоск. Он не справился с управлением, выехал на тротуар и столкнулся с торговой точкой рядом со станцией метро "Новочеркасская". После аварии мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии.

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