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07 августа, 13:15

Происшествия

В Москве задержали 20 сотрудников криптообменников

В Москве задержали 20 сотрудников криптообменников

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В Москве задержали 20 сотрудников криптообменников. Об этом сообщили в ФСБ России.

Более 2 миллиардов рублей в месяц составлял оборот нелегального криптообменника. Аферисты знали, что отмывают деньги для украинских колл-центров, но из-за высокой прибыли продолжали работу.

Обменники продавали криптовалюту тем, кого обманули мошенники, в том числе пенсионерам, и помогали переправить деньги за рубеж. Теперь обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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