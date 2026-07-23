Новости мира: мощное наводнение произошло в американском штате Западная Вирджиния

В американском штате Западная Вирджиния произошло мощное наводнение. За несколько часов выпала почти двухмесячная норма осадков, реки вышли из берегов и затопили прилегающие населенные пункты. Потоки воды смыли мосты и разрушили дороги. Людей спасали с помощью лодок.

На юге Франции из-за крупного лесного пожара эвакуировали около 5 тысяч человек. Огонь охватил уже 900 гектаров и продолжает распространяться. В ликвидации участвуют 500 спасателей, 4 крупных пожарных самолета и 4 легкомоторных воздушных судна.

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