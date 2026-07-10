Собянин: электродепо "Замоскворецкое" обслуживает рекордное число линий метро

Электродепо "Замоскворецкое" 57 лет обслуживает поезда московского метро, обеспечивая работу сразу 4 линий. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

С момента открытия и до 2021 года депо обслуживало составы Замоскворецкой линии. С 1995 по 2019 год специалисты также обеспечивали работу участка Каховская – Каширская, который позже стал отдельной Каховской линией, а затем вошел в состав Большой кольцевой линии.

С 2024 по 2025 год депо обслуживало поезда Троицкой линии. С 2021 года и по настоящее время здесь обслуживают составы всей Большой кольцевой линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.